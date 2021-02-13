説起日本物業一般會想到一戶建，但當地不但有美式渡假屋，住客更是美軍人員。日本沖繩有業主放盤，物業為獲美軍認可的全棟住宅物業，位於沖繩美國村附近。物業全棟8層高，該物業一樓為停車場，二至七樓為住宅，八樓為示範單位，亦可轉為出租用途。

物業現時二至七樓全租出，月收約15萬港元，若將八樓示範單位租出，月租約2.5萬港元，完全租出所有單位，回報可高達5.7%。該物業建築面積約16,414呎，現放售約3,700萬港元，平均呎價約2,254港元。

該物業建於2006年8月，樓齡約14年，物業全棟8層高，每層有一個單位，每個單位設有一個衛浴、一個廚房、一個客廳、一間洗衣房可直出陽台、一間主人套房連衛浴及陽台、三間客房，客廳設有一主陽台及一副陽台，陽台景觀開揚，室內空間寬敞，配搭歐美室內設計，有如身處外國渡假屋。

物業坐落於沖繩北谷町美國村附近，與國際學校為鄰，附近周邊配套完善，設有不少特色餐廳及小店，步行距離可到達藥房、便利店、超市等，十分方便。該物業獲美國軍方認可，而且距離美軍基地只需5分鐘車程，受美軍人員租客歡迎，租客來源非常穩定。

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