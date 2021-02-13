Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，該行促成一宗日本成交，有港人以2600萬購入大阪物業作長線投資用途。物業位於大阪都島區環狀線京橋站附近，全棟8層高，內設28個單位。物業建於2008年，樓齡約12年，屬同區較新物業，設計以開放式單位及乾濕分離户型為主，總建築面積約7,650呎，陽台景觀開揚，面向寢屋川河景，戶戶向東南。

物業座落大阪環狀線京橋站的大阪城公園對面，京橋站屬市內其中一個大型車站，擁有多條鐵路交匯，距離大阪商業核心地區梅田只有3站的距離，吸引不少上班族租客，車站範圍亦有大型購物中心及商店街等等，生活便利。

該物業現時出租中，月租約12.5萬港元，現時已租出九成，共25個單位，租金表面回報5.49%。若完全租出28個單位，回報可高達6.22%。該物業前後有廣闊大路，加上獨特優美的河岸景觀，吸引一位香港資深投資者以2,600萬港幣購入作長線投資之用。

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