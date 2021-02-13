花旗銀行周五（12日）公佈指，即將提早退休的CEO Mike Corbat因未能做好風險監管工作，2020年薪酬會被減21%，年薪減少了逾500萬美元，降為1,900萬美元。

去年10月，花旗被美國監管機構發現數個嚴重的持續交易缺陷，包括數據管理、監管報告和資本規劃，導致錯誤地分配了近10億美元的自有資金。最後花旗同意繳付4億美元罰款，作為長期未能糾正其風險和數據系統問題的懲罰。

花旗集團已表示，將投放10美元為系統作修正，而即將上任的CEO Jane Fraser亦已表明，更新系統為他上任的首要工作。

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