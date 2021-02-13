官媒《證券時報》近日放風指將有萬億人民幣公募基金南下，勢可在農曆年後炒起港股。中金公司更強調，隨著中國新經濟企業佔港股比重逐漸提升，加上中概股回流之下，港股將成投資中國新經濟的橋頭堡。

港股通由農曆年假前休市，下周四（18日）才回歸，《證券時報》就借銀河證券基金研究中心的報告指出，港股估值上具吸引力，而中國基金經理過去太過集中投資A股，幾乎沒有給港股分配資金，因此認為公募基金經理目前剩餘的10,126億元人民幣（下同），可成為炒爆港股的子彈。

銀河證券研究指，截至2021年2月9日最新公募基金資金頭寸測算報吿顯示，季報已披露的股票基金剩餘5,499億元，未披露季報剩餘資金1,403億元，2021年至今新成立基金剩餘3,224億元，初步推算，合共逾萬億可動用的公募基金，若放棄A股，將可全面投入港股建倉。

根據中金發佈的報告，截止至2月5日，在中國發行的非貨幣公募基金共有1,095個具備港股投資資格，總規模2.67萬億元，僅佔整體21.1%。由於A股估值相對偏高，加上中國新經濟股持續來港上市，而且因應地緣政治影響，日後將越來越多回流中概股，報道引述不少內地市場消息，均指港股目前具有很大的投資吸引力。

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