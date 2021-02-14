新一份《財政預算案》將於本月24日出爐，財政司長陳茂波今日接受商台節目訪問時預計，初步赤字達3,000億元，但由於去年股市暢旺，印花稅收入會增加，因此收入預算會有落差，估計赤字可能會下跌。不過，他強調再次推出現金派發計劃有一定難度，重申政府財政資源有限，措施要分優次，一方面要盡力協助市民減輕經濟壓力，同時亦要預備疫情後推動經濟復蘇。

對於中美關係發展，他指，中美競爭對香港有利有弊，大批中資股去年因而回流香港作二次上市，外國企業亦會經香港進軍內地市場，但另一方面中美關係不穩定，亦會增加香港金融市場的波動風險。

另外，他亦於網誌上提到，政府會繼續推動多項與民生息息相關的基礎建設，包括興建公營房屋、發展新市鎮、開拓土地、重建醫院、發展道路鐵路網絡，以至優化城市環境等，預計未來幾年每年的基本工程開支會超過1,000億元。

政府亦計劃從今年起，分階段在工務工程項目推行一個跨部門的綜合數碼平台，讓項目管理人員能實時掌握各項目的進度及表現，以提高項目以至整個基本工程計劃的管理效率。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！