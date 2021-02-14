踏入牛年，樓市氣氛持續暢旺，再有新盤餘貨錄得承接。會德豐旗下將軍澳Monterey最新沽出一伙複式平台花園特色戶，造價達4,363萬元。

上述Monterey T7B座2及3樓A室，實用面積1,616方呎，屬四房一套連多功能房單位，另連861方呎平台及按摩池，新近以4,636.2萬元售出，呎價約2.7萬元。

發展商指，全盤僅有4伙相關特色戶，而目前尚餘兩伙待售，全部均享逾800方呎平台連按摩池，現正開放予準買家預約參觀。至於項目開售至今累售908伙，佔可發售單位近99%，套現逾110億元。

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