【本報訊】新盤市道持續暢旺，發展商繼續部署推盤。最新恒地（012）營業（二部）部署本年上半年分別推出鴨脷洲大街及鰂魚涌項目，共提供逾550個單位，緊隨其後於下半年推售堅道項目、旺角利奧坊第4期，以及與會德豐、新世界（017）及帝國合作的啟德跑道區第4B區3號地盤，上下半年料涉及逾2,000伙住宅單位。

去年疫情肆虐，原定於去年末推出的鴨脷洲大街65至71號項目，最新恒地營業（二）部總經理韓家輝指，將部署於今年上半年推出，另外亦部署推出鰂魚涌項目。鴨脷洲大街65至71號為同系倚南姊妹盤，屬單幢物業，提供138個住宅單位，涉約4萬方呎樓面，主打開放式及1房戶型。

啟德盤望年底推售

韓家輝亦指下半年亦會有多個焦點新盤陸續登場，包括堅道項目，約180伙，及已成功發展多期涉約600伙的旺角利奧坊第4期。另與會德豐、新世界及帝國合作的啟德跑道區第4B區3號地盤，涉逾1,000個單位，可望於年底至2022年初推售。韓家輝指，去年底推售的尖沙嘴本木將屆現樓，預計約本年中交樓，日系咖啡店「晴舍HARE」亦將會進駐。而THE RICHMOND及藝里坊2號亦預計最快於本年底開始交樓。

萬科香港西半山豪宅項目15 Western Street年初二錄得1宗一房戶成交。成交單位為8樓B單位，實用340方呎，以1,025.3萬元成交。