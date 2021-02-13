農曆新年一向在華人社會中，屬舉足輕重的傳統節日，逛年宵、買年花等活動均為不少人應節「指定動作」。不過，今年在世紀疫症的陰霾籠罩下，政府一度煞停舉辦年宵市場，不少花農盡失方寸之際，多個核心區商場隨即變陣，舉辦「新春限定花市」，引入各個花檔於場內吉舖賣花。其中華置（127）旗下尖沙嘴位處彌敦道的一線商場The One，最新則以短租方式租予兩個花檔，舖位前租戶均為鐘錶珠寶及名牌專賣店。

受盡疫情「折磨」的各個核心區商場，因旅客人數大減，過去一年相繼有租戶不敵零售寒冬撤出，場內吉舖林立。不過，政府上月初以疫情嚴峻為由，突然宣佈取消年宵花市，儘管相隔一個星期後，當局宣佈恢復舉辦花市，惟在攤檔數目減半及實施人流管制措施下，多個花農及花檔檔主仍然大失預算，發展商隨即「出招」，邀請不同花檔入舖，乘勢舉辦應節花市，既可讓花檔散貨，同時亦增加商場人流，達至雙贏局面。

名牌店淪年花散貨場 花店負責人張生：係雙贏局面

尖沙嘴The One前臨彌敦道，車水馬龍，屬區內一線商場，早年吸引不少名店進駐，包括高級化妝品專門店Beauty Bazaar早年承租近一層樓面。然而，在「旅遊寒冬」下，商場內有數個商戶先後棄租，以致店舖丟空多時，其中GA03及04號舖，面積逾千方呎，之前由名牌專賣店「HANNAH」承租，最新改為「新春限定花市」之用，短租予「春蘭居」售賣應節蘭花。

經營蘭花銷售逾十年的春蘭居負責人張先生指，該店首次進駐商場舖內銷售，平均每天營業額可穩定達4至5位數，而是次短租租金亦十分合理：「今次商舖嘅租金同年宵攤檔差唔多，比出面300呎街舖要二、三千蚊一日，呢度成千呎租金算係好合理；我覺得係『雙贏』模式，疫情關係商場又吉咗啲舖，我哋短租可以散貨，又可以幫商場帶到人流。」張先生續指，商場舖內銷售的產品與一般年宵截然不同：「喺商場舖入面賣嘅貨，有啲我哋會特登搵園藝師去整，相對年宵賣嘅會更精緻，價錢都會貴啲。」

此外，張先生表示，該店今年首次試行於線上賣花，相關生意額更比預期好：「線上銷售一定係大趨勢，好似之前普通嘅外賣，變到依家有唔同網上外賣平台，都係線上模式嘅轉變，嚟緊都係會向住呢個方向發展。」

適逢今年大年初三為情人節，不少花店亦乘勢銷售相關產品，而位處上述舖位對面的GA07號舖「花生花華」，同樣首年進駐商場舖，並以情人節花束作主打。儘管舖位正門面向加連威老道大街，店舖負責人何小姐卻表示今年生意額未如理想：「商舖入嘅貨都係中高檔次，我哋喺店內都用咗好多心機去裝飾，但今年去貨反而冇以往咁快，可能啲人等到情人節先嚟買；今年情人節撞正星期日，仲少咗啲送去辦公室嘅定單。」

「蘭花大王」首入東港城商場舖：今年新年都預咗蝕

政府早前突然宣佈取消15個年宵花市，種植年花多時的一眾花農心血幾乎一夜泡湯，惟當局及後宣佈復辦花市，但場內檔口數目大減，其中原本競投十多個檔口、有本港「蘭花大王」之稱的楊小龍坦言，經營本地種植蘭花逾20年，從未遇過取消舉辦年宵的情況，即使店舖今年於新地（016）旗下將軍澳東港城商場成功「入舖」，相關銷售額亦與往年相約，惟其經營多年的「千葉園」今年生意額只求「打個和」：「我哋唔同其他做生意、喺其他地方入貨，我哋係本地種植，需時長，賣唔出就係蝕；往年喺年宵我投16檔，我預3.2萬株蘭花喺嗰度賣，結果今年只係比得3檔我，你計下我要蝕幾多？」

楊小龍續指，除了上述東港城，今年有多個商場邀請其進駐場內吉舖，而店舖亦有對外批發及線上銷售，但相關銷售額亦未如理想：「啲人根本都唔知我哋係入面賣花，所以成效唔太好。」

事實上，因應政府政策，各個花農隨即「自救」，核心區店舖亦屢錄短租個案。尖沙嘴栢麗購物大道G29及G30號地舖連同1樓15號舖，原由資深投資者李耀華於2012年以約4.39億元購入，並於去年10月以約2.1億元，由另一投資者林子峰接貨，賬面勁蝕近2.3億元或約52%離場，屬本港「世紀蝕讓」舖位；其中G29號舖早前則短租予另一年花檔「千葉園」散貨。

對於不少核心區商場、「名店街」均有不少舖位淪為短租舖，並由民生店進駐，市民張小姐直言「感覺好好」：「起碼冇行年宵咁逼，經過見到可能就會入去買花，行相關店舖嘅頻率反而高咗；多啲民生舖喺名店街都好嘅，有啲特色，唔使全部都係大型連鎖店、大牌子，小店都有佢嘅存在價值。」

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