財庫局早前發出諮詢文件，根據財務行動特別組織（特別組織）的建議就《打擊洗錢條例》作出修訂，包括將中國官員納入需要進行更嚴格客戶盡職審查的外地政治人物（Politically Exposed Persons, PEPs）類別，意味未來將對中國官員的銀行帳戶交易作出更嚴格的反洗錢審查。

特別組織是制訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集國際標準的跨政府組織 ，成員包括全球39個主要經濟體。

所謂「PEP」，是根據國際準則及本地監管制訂的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》內的規訂，認可機構須對所有客戶進行盡職審查，其中對「PEP」客戶要展開高強度的盡職審查及核實辨識身份，「PEP」定義可包括國家元首、政府首長、高級官員、資深從政者及國企行政要員等。不過，根據香港現行做法，「PEP」並不包括中國內地官員。

根據諮詢文件，特別組織認為「另一國家」同樣適用於另一屬土或司法管轄區。因此，對外地政治人物的更嚴格客戶盡職審查規定，亦適用於在香港以外中國其他地方的政治人物。財庫局續建議跟隨國際規定作出修訂。

《金融時報》引述孖士打律師行合伙人李顯能（Alan Linning）指，該修正案表明PEP盡職調查要求日後同樣適用於中國官員，銀行和律師行將必須將來自中國的所有PEP視為高風險客戶。

事實上，內地一直對資本外流非常關注，包括2016年煞停透過銀聯卡繳付香港保費，以堵截內地客透過投保香港大額壽險走資。國家主席習近平亦多次強調要「做好金融反腐和處置金融風險統籌銜接」。

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