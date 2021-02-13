很久沒有在中環出沒，無奈身體受傷要到中環診所做物理治療，才赫然發現原來中環最旺的地舖居然開了一間口罩商店。

疫情嚴重打擊旅遊、零售和飲食行業，連商業核心地帶的地舖也由口罩商店頂租，鐘錶商店和珠寶生意大幅下滑，果然世界真是風水輪流轉。只要唔死，總有機會笑到最後，香港人，頂住。

回想疫情初期，我有一位中文大學師弟看準商機，馬上亂群結隊飛去印度、印尼採購口罩，雖然雞手鴨腳，但總算成功帶貨，結果執了幾十萬元。當時食正口罩荒，他們投機成功。一星期後，幾百蚊一盒的口罩炒價不在，供應回復正常，再隔一個禮拜，全球開始禁飛。這些錢，不易賺。

可能我平時人緣幾好，疫情搞了一年，我從來沒有買過一個口罩。疫情初期的時候，靠着足不出戶和朋友的「施捨」，居然度過了艱難時段，甚至前女友打來喊救命時，我還送了一盒給她。當時，能夠採購口罩的人比起社會上流更值得尊重。我知道有大公司也為了採購口罩東奔西走，但凡那個同事搵到口罩，那個就升職，亦有負責醫療項目的同事因為找不到口罩，最尾加上其他因素，黯然被迫離開公司。

已變公關用途

後來，口罩成為商界的公關送禮必備產物，每逢大時節，中秋、端午、聖誕新年，總會收到一堆口罩，那就更加不用東奔西跑，我甚至會把口罩送給同事、父母和遠在美國的親戚。

現在生產口罩，也不知有甚麼商業機會了，當然早期借用口罩防疫相關的概念炒股票是有利可圖的。是旦一隻垃圾股票說自己跟口罩扯上關係，股價都可以升幾成。香港口罩產能過剩，也可以出口至其他國家是一個出路，但當口罩已經變成marketing和公關時，你很難賺取更大的毛利。

我還記得疫情初期，政府找人做銅芯口罩，水平完全不合格，外形也像阿婆底褲，送也冇人用。特區政府花了冤枉錢做出質素低的口罩，比起私人市場更不堪，可見香港政府在疫情處理是多麼的垃圾，反倒私人市場解決了不少現實防疫上的困難。

渾水

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