長和系創辦人李嘉誠退而不休，除了默默搞慈善，還在醫療上頻頻有動作。醫療一直是李嘉誠重點關心的議題，近日他就加碼押注加拿大科技醫療上市集團WELL Health Technologies Corp.，以每股9.8加元認購其新股，支持該公司以3.69億美元收購專攻腸道科的CRH Medical Corporation。

投資海外醫療股報捷

這項加拿大的醫療投資，李嘉誠原來已佈局好幾年，最早要追溯至2018年，當時他斥資732萬加元（約4,400萬港元），以溢價3%、每股作價0.33加元入股當時仍為Wellness Lifestyle的上市公司，當時市值僅1.2億港元。

當時這間公司只有34個從業員，看似一個依稀平常的醫療集團，李嘉誠看中的，似乎是這間公司的舵手、醫療投資專家Hamed Shahbazi。他擁有超過20年投資醫療業經驗，之前又曾創辦支付公司，並以18億港元賣盤予PayPal，是名鬼才。

公司自李嘉誠入股後迅速增長，並成為卑詩省最大的連鎖診所龍頭，一直通過收購診所和電子病歷提供商，並以大數據等科技手段提高診所的效率，把加拿大極度分散的初級醫療市場數碼化。

2020年3月獲李嘉誠再以私人名義以約1,500萬港元增持，並推出虛擬診所服務VirtualClinic，以應對疫情所帶來的影響，為診所提供醫生們無法獨立承擔成本的軟件工具，提高營運效率。

李嘉誠在上星期又再增持，而這間公司的市值已飆升至14億加元，股價已逼近9加元，是最初入股價的26倍！現時他持有4隻美股，包括會議通訊工具Zoom，研製抗衰老技術的ChromaDex、健康飲品生產商Celsius，基本上全數升幅以倍數計！

十一少

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