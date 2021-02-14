比特幣（Bitcoin）周日再創下新紀錄，最新報49596美元，首次突破49,000美元。今年為止已增長約70％。至於另一加密貨幣以太幣在周六亦創下新紀錄，今年迄今為止上漲約150％。

繼早前Tesla公佈在上月斥15億美元買入比特幣後。根據彭博報導，大摩（Morgan Stanley）旗下一間市值達1500億美元的投資公司Counterpoint Global正在考慮將比特幣納入投資對象。若獲大摩支持，則意味加密貨幣獲得一家近百年歷史的老牌金融機構肯定。但由於價格大幅波動，加密貨幣仍然難以獲得傳統金融機構接受。但四個月達三倍升幅，令人難以忽略加密貨幣。

美國投資者Paul Tudor Jones和Stan Druckenmiller等人的代言在最近幾個月推動比特幣的發展。彭博報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）可能在其1500億美元的投資部門中押注比特幣，有消息指，紐約梅隆銀行計劃為其客戶提供加密貨幣服務。這是在Tesla向比特幣投入約15億美元之後。持懷疑態度的人警告說 ：「資產類別可能會陷入泡沫。」

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