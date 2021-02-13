【本報訊】2月已過近半，美股機構投資者陸續向美證交會披露上一季部署。內地基金高瓴資本沽清阿里巴巴美國股份，並擴大生物醫藥公司持倉 ； 「鱷王」達利奧掌舵的全球最大對沖基金橋水，則悉售特斯拉（Tesla）及加倉中概股拼多多。

內地著名投資者張磊創立的高瓴資本（Hillhouse Capital Group），擅長於消費、醫療、科技和通訊及企業服務這四大範疇發掘潛力股。從它向美國證交會遞交去年第四季的股票與債券投資組合變動資料顯示，高瓴清倉被監管機構圍攻的阿里巴巴（BABA），減持404萬份阿里ADS，反映高瓴不看好阿里前景。高瓴去季亦減持Uber、京東及Zoom等。不過，中概股於其投資組合佔比仍高，按市值計於投資組合佔比逾六成。高瓴亦悉數出售熱炒的中概股，包括蔚來汽車、理想汽車及歡聚時代。

高瓴增持蘋果及華住

高瓴去季增持超過20隻股票，當中包括增持蘋果公司30萬股，對拼多多增加2.3萬份ADS，還有加倉華住集團約42.8萬股。高瓴於美國新股市場也有佈局，去季建倉吸納專營外賣送餐的新股DoorDash。高瓴亦吸納15間生物製藥公司如Cogent Biosciences、Kiniksa與Kodiak Sciences等。

張磊曾在內地訪問提到，不會選「太賺錢」的公司，這樣令高瓴介入的空間有限，無法達致緊密的夥伴關係；高瓴亦不會吸納欠缺持續創新的公司。

橋水（Bridgewater Associates）則看好中概股前景，去季增持32.7萬股拼多多，首度躋身首十大重倉股，市值2.5億美元，又把最後3.5萬股特斯拉清倉。橋水去年錄121億美元虧損，達利奧對比特幣投資態度轉軚，形容為「絕妙的發明」，還有意增設新基金投資比特幣。

手機用戶請按此放大圖表

GME挾倉周四開聽證會

另一方面，程式交易基金公司Cindicator Capital日前於招聘平台LinkedIn，向Reddit網民招兵買馬，招聘情緒交易員（Sentiment trader）職位，月入20萬美元及另設花紅。美國眾議院金融服務委員會就此將於本周四召開視像聽證會，已傳召今次GameStop（GME）挾淡倉網上發起人Keith Gill、Robinhood行政總裁Vlad Tenev、對沖基金Mervin資本管理舵手Gabriel Plotkin和網上討論區Reddit創辦人Steve Huffman出席。

展望本周，周一為總統日，美國金融市場休市。道指前日收市升27點，報31458點。標指升18點，報3934點，納指升69點，報14095點；上周三大指數累升逾1%。