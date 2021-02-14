今日年初三適逢情人節，長和系資深顧問李嘉誠到其興建的大埔慈山寺觀賞桃花。桃花「一子三桃」是好意頭之年景象，寺方估計桃花於正月初七可如期盛開。

慈山寺於其社交平台指，網上祈願四日內已有超過九萬人次參與，「誠哥」李嘉誠得知後非常高興。早前寺方亦指，誠哥知道香港人在疫情期間「想花」，半年前在慈山寺開展栽植桃花之計劃，借供花為廣大香港人祈福，寄望新一年港人具般若之慧，明心見性，福慧同修。

慈山寺於過往新春亦有舉行「新春花供禮佛日」，公眾可入寺賞花。不過，疫情下今年延至大年初七開始，每天參觀人數設上限500人，參觀前要先預約。

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