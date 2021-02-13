「康榮國際呈獻：移加香港人」番外篇2

加拿大推出救港措施，3年內在當地讀書並完成課程後可申請永居，同時更可帶同配偶及子女一同前往。然而，舉家移民當地港人亦需要考慮居住問題。

大溫哥華地區2019年整體成交量逾2.5萬宗，踏入2020年，當地樓市仍無懼疫情影響成交仍然活躍，去年整體成交量逾3萬宗，升幅逾20%。

目前溫哥華市中心呎價約3000加元（約18,300港元）一呎，距離市中心15分鐘的城市呎價卻是市中心約三之一的價錢，究竟邊區樓價可以追落後？「康榮國際集團 呈獻：移加香港人番外篇2」主力探討投資置業攻略，再次與李婉華深度談，並有康榮國際業務發展經理Michelle Leung及營運總監Kevin Ng分享當地置業Tips。

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