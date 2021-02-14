有追看本欄朋友，應該對程總裁踢爆泰禾人壽並不陌生，近日這間公司宣佈停止接收新生意3個月，事件比起去年股東財困、保險資金違規投資母公司項目，更讓人覺得心寒。

泰禾人壽最新解釋是沒有解釋，除了確認停止新生意3個月，僅指「就未來發展方向和長遠目標進行檢討，並繼續積極與潛在投資者商討」，事件最少有3個疑問。

1.檢討方向需要停止新生意？

一間合理商業公司，開門做生意賺現金流是活命法門，否則恒常開支不停消耗等於慢性自殺。保險公司猶甚，開一份保險產品前需要Secure一些具回報資產，再吸納客戶保費資金。而保險生意本身是參與人數越多越好，原因是風險更好地分攤，有利獲得更高回報。

當一間保險公司要停止生意3個月，意味保險池不能增長，更甚是有些已投保客戶竟然迫着被退款。假若短時間內舊客戶索償率意外提升或投資項目減值，這間公司將陷入財務漩渦。雖然泰禾人壽稱有足夠資金及流動資產應付理賠及退保，但從來未有提供數據，難讓人釋疑。

2.收購方要求執靚盤數？

泰禾人壽似乎想將是次停止新生意原因歸咎賣盤。有留意開這間正在下墜的保險公司發展的人，都知道遲遲未能取得本地壽險牌照的平保（2318）有意將泰禾人壽納入旗下，現時仍在積極收購階段。

作為收購方，如果要求對方停止新生意3個月，與買了一條躺在沙灘上的鹹魚無異，先不論財務影響，Reputation已經報銷了——舊客戶見過鬼都怕黑，新客戶提心吊膽，就算鹹魚獲施魔法改名換姓，要知道泰禾近乎唯一的產品銷售渠道是經大新銀行，這間本地銀行自泰禾出事已成箭靶了，信任度還剩多少？

當然，亦有機會是平保查賬時，發現泰禾人壽盤數有問題，例如償付比率是否恰當地計算？那麼每開張新保單都是消耗資本，暫停新生意好過。其實，平保轉而收購東亞人壽會否較好過？買先施人壽都冇咁嬲啦。

3.保監局有甚麼角色？

保險公司停止新生意，可謂是保險業大事，客戶恐慌毋庸多形容。作為監管者、確保Regulatee運作暢順、投保者安心投保的保監局，究竟為憂心如焚的保單持有人提供了甚麼資訊，很簡單：「不評論保險公司的商業決定。」

本總裁想到，如果有天一間銀行暫停接收新客戶存款，金管局究竟會採取甚麼態度？無論是陳前總裁還是余總裁，肯定會要求資訊要絕對透明，將陰謀論及末日論即時消滅，控制恐慌。

保監局則處之泰然，等於見到有罪案就調頭走的執法者一樣，而保單持有人保障計劃仍擱在架上。事實上，這些hea爆監管機構只會在極權社會出現，以往香港仍有反對聲音時，兩位大佬鄭主席、張行政總監，肯定畀人開年開足365日。

程總裁

www.facebook.com/IFC89

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