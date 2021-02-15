中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該公司住宅部份分行新春照常營業，全年無休服務客戶，全線住宅分行已於初三啟市。

他表示，為鼓勵員工農曆新年促成成交，今年中原地產提出雙重獎賞。整個2月份，凡促成一手住宅項目，可獲發放10,000元至90,000元的現金獎賞。而500元新春開單利是，截至2月10日已派出逾600封。早前已公佈將500封新春利是名額增至800個，有見反應熱烈，今日公佈再加碼至1,000封，並將開單利是推廣日期延長至2月28日。由2021年2月4日至28日，中原地產住宅部營業員，凡促成任何物業(不包括車位)買賣及租賃成交，可獲500元開單利是，已準備利是資金50萬元。

陳永傑指，今年農曆新年有別於往年，大部份港人留港度歲，相信樓市小陽春將會延續至農曆新年後。隨著第一批疫苗最快於3月可接種，中美關係繃緊程度亦降低，相信最壞時刻已過去，百廢待興，迎來牛年大復甦，預期今年住宅樓價可錄得10%以上升幅，第三季前CCL可衝破190點的歷史高位。

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