近年九龍區最大私樓供應重鎮啟德新發展區，區內Oasis Kai Tak錄一宗4房大單位月租5萬元成交，扣除高昂管理費後，租報回報率慘見1.1厘。

啟德多個私樓排隊推售，未來跑道區尚有多個住宅新盤未賣，即使啟德站通車，對租賃市場未見刺激巨大。會德豐發展的Oasis Kai Tak， 香港置業吳仁傑表示，Oasis Kai Tak 低座B座C室複式單位，面向西南，屬4房1套間隔，附420方呎花園，實用面積約1,437方呎，業主原叫租9萬元，放盤7個月後，獲區外客接洽，大減租金4萬元至月租5萬元租出，減幅達44.4%，實用呎租約34.8元 。資料顯示，業主於2018年9月以約4,673.5萬元購入上述單位。據悉，屋苑每呎管理費達4.8元，扣除每月管理費約6,898元後，租金回報率僅1.1厘。

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