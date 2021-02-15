資產價格係貨幣現象。聯儲局由原訂2020年縮表變成無限QE，一年過去，同幾大央行埋單計下數。聯儲局2019年末資產負債表規模4.2萬億（美元，下同），2020年末7.4萬億。只係用咗1年時間，擴表3.2萬億。

相比之下，人民銀行2019年末資產負債表規模5.3萬億，2020年末5.94萬億，只增加了約6千億。原因在中國銀行制度相對落後，仍然以存款準備金率為調控工具。過去由於大量熱錢進入中國，央行調高存款準備金率鎖起熱錢。當經濟下行，調低存款準備金率，商業銀行可將部分原本被鎖起的錢拿去放貸，貨幣乘數就會上升，但對人民銀行資產負債表就有如縮表效果。

另一邊廂，人民銀行亦同時會用MLF、SLF、逆回購等工具調節市場流動性，所以一加一減下，睇落就會顯得人民銀行擴表冇咁誇張。

歐洲央行2019年末資產負債表規模4.7萬億歐元，2020年末7萬億歐元；日本央行2019年末資產負債表規模572萬億日圓，2020年未702萬億日圓。歐洲央行去年擴表速度亦唔惹小。

衡量一國之國力，其一參數為央行資產負債表規模與GDP之間的比例，透視着該國貨幣夠唔夠硬淨。截至去年10月，聯儲局資產負債表佔GDP比例約36.5%；歐洲央行53.3%；日本央行119%；人民銀行35%。值得留意的是，在2008年時，中國此一比例為70%，為當時美國、歐洲的兩倍。經此一「疫」，此消彼長下中國提升至美歐水平。

同時中共正力推數字人民幣，立竿見影的效用是解決假銀紙問題。其次，假如某朝一日宣佈舊銀紙要逐步全面換新或數字化，貪官收喺泳池底的銀紙一係見光一係變廁紙，變相高科技抄家。

其三，中國央行資產負債表與GDP佔比雖提升至歐美水平，但2020年末中國M2 33萬億（美元，下同），美國19萬億，歐元區16萬億，日本10萬億，中國M2 幾乎是美國加歐洲。由央行主導的貨幣數字化，利於監控追縱錢的流向，有利處理大量印錢但唔知錢使去邊的問題。以上是對內。

對外，SWIFT已經與人民銀行共同成立金融網關信息服務有限公司，人行數字貨幣研究所亦股東之一，可見中共已着手佈署數字人民幣接外渠道。反觀美國仍然任由左膠玩膠，佛系治國。所以列寧話對付資本主義好容易，因為他說，只要畀得起錢，資本家連將自己問吊的繩子也會賣。

Mr.Tregunter

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