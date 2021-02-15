鼠去牛來，恭祝讀者一本萬利，千里雲開，萬事勝意。

上月26日於16.42元薦買嘉里物流（636），設目標價22元，假前收24.3元，較薦買前爆升48%，超標，可換馬到嘉里建設（683）。上月26日至今，嘉里建設只升5%，現時市值321億元，少過嘉里物流的437億元。

1）順豐控股（深：002352)建議收購嘉里物流51.8%。嘉里建設在嘉里物流的持股量減一半，將由40%降至20%，

2）嘉里物流的收購提案，折合每股代價26.08元（要约價18.8元＋特息7.28元），在收購截止前，估計市價不易高過26.08元；收購截止後，維持上市地位，股價不難高過收購價。嘉里物流現時PB 1.8倍。

3）嘉里建設PB嚴重偏低，短期內跑贏嘉里物流的機會極大。

去年6月底，嘉里建設每股NAV 68.6元，現價PB 0.32倍。5大市值華資地產股新地（016）、恒地（012）、長實（1113）、九倉置業（1997）丶恒隆地產（101），PB由0.43倍至0.69倍，平均0.57倍，嘉里建設較「五大」平均折讓44%，它的底質不可能較同業平均折讓44%。

4）計入所持嘉里物流較賬面溢價/斬邊留邊的利潤，嘉里建設的實際PB低至0.28倍，較「五大」折讓更達51%。

5）嘉里建設減持一半嘉里物流，連同收特息，可套現97億元，每股套現6.7元，可憧憬派特息。以派四分一計，可派1.68元。

＊嘉里建設現價22.05元，目標價30.4元，潛在升幅38%，目標價折合賬面PB 0.44倍或實際PB 0.39倍，仍遠低於5大同業平均的0.57倍。

同場加映：上周一於1.24元薦買手遊股禪遊（2660），除夕收1.42元，4日累計升15%。目標價重溫：2元。

去年12月14日於1.03元薦買的另一隻手遊股百奧（2100），更加爆上天，假前收3.11元，一周升幅25%，較薦買升飆升202%，只惜目標價設於1.66元，早在翻半番時已斬邊留邊，走大雞。羡魚不如結網，「走雞」毋妨「捉鴨」補數，加碼同類股創夢天地（1119）。創夢有騰訊（700）作為第二大股東睇住，長炒長有。

按彭博綜合預測，百奧現價2020年PE 21倍，PB 4.1倍；創夢PE 11.1倍，PB 1.19倍，折讓大得很。

本月4日於4.36元績薦創夢，現價4.77元，累計升幅只9%，較同類股大落後。目標價重溫：短線6.6元，中線10元，潛在升幅110%。

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