港股初五啟市，黑期率先升逾200點，究竟牛年嘅牛市有幾牛？市場上有乜好未被發掘？證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛除咗同大家分析大市，仲會大派利是股。

想知道專家最新分析，記得留意周二嘅《午市急CALL》！ 如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube、果燃台留言，我哋會逐一解答。

仲有，咁大件事無人講嘅！古天后1月26日推介嘅泡泡瑪特（9992），目標價$95，推介當日收市價$81計，有耐性持貨半個月，就見證佢到價兼破過頂，高位上到$97.25，升幅有20%。

上星期推介嘅長城汽車（2333），古天后畀出目標價$40，當日收市價$26計，截至上周四收報$27.35，都head住5%。

再提唐牛2月2日推介嘅歐舒丹（973），當時畀出目標價$24，當日收市價$21.65，之後$20邊都可以買到，儲力幾日之後，上周見$23.8，破頂有望！

午市急Call｜牛年第一CALL 唐牛、古天后大派利是股

日期：2月16日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址

YouTube https://www.youtube.com/

果燃台 https://hk.feature.appledaily.com/goodestchannel

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