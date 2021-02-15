新加坡去年GDP萎縮5.4%，優於官方原預期收縮5.8%，當局預期今年經濟會反彈，維持GDP全年增長4%至6%水平的預期。截至下午1時，新加坡元兌美元升至1.3231。

新加坡貿易與工業部指出，已發展國家加快推出疫苗接種計劃，相信歐美在今年下半年可達到群體免疫的目標，相信可抵銷部份疫情再爆發的區域所帶來的負面影響。

有分析指出，若環球疫苗供應穩定，並逐步恢復通關，相信下半年經濟將轉好，惟復蘇力度會較溫和。

新加坡一直以匯率作為主要政策工具，當局周一重申立場不變，4月份將會公佈最新貨幣政策決定。《彭博》調查顯示，大部份經濟師均預期新加坡將在財政預算時，宣佈錄得財赤，並推出新一輪針對受影響家庭及企業的紓困措施。

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