【本報訊】樓市熾熱氣氛未有因長假期減退，市場於過去3天新春檔期錄近百宗二手成交，當中不乏多宗逾千萬元大額買賣，包括何文田豪宅君頤峰最新有兩房戶以1,760萬元易手，原業主勁賺1.5倍離場。

有地產代理指，近期豪宅市道轉好，加上不少二線屋苑「追落後」，料本月二手成交可達4,000宗。

中原地產劉華剛指，何文田豪宅君頤峰6座中層D室，實用面積811方呎，採用兩房一套連儲物房間隔，新近以1,760萬元，呎價約21,702元。劉華剛續指，原業主有見經濟前景未明，遂以低市價一成沽貨套現離場。

半島豪庭低層1,728萬沽

據了解，原業主於2006年5月以715萬元購入君頤峰上址，持貨15年，賬面獲利1,045萬元，單位期內勁升值1.5倍。

此外，同區老牌豪宅屋苑公主台高層D室，屬實用1,073方呎三房一套間隔，原業主最初叫價1,750萬元連車位放售，新近減價100萬元或約5.7%，至1,650萬元成交，呎價15,377元。

原業主於1968年僅以7.2萬元一手購入上址，持貨逾半世紀，賬面獲利1,642.8萬元或2.28倍。

另一方面，中原地產袁顯岸指，紅磡半島豪庭1座低層B室，實用面積952方呎，屬三房一套連工人套房間隔，新近以1,728萬元易手，呎價約18,151元。原業主於2018年1月以1,450萬元購入上址，持貨3年，額外印花稅（SSD）禁售期屆滿即放售物業，賬面獲利278萬元或近兩成。

中原地產胡耀祖表示，馬鞍山雅典居5座中層B室，屬實用874方呎三房一套戶型，最新連車位以1,250萬元轉手，呎價約14,302元。

原業主於1998年以535萬元購入單位，未扣除車位買入價，賬面獲利715萬元，單位23年間升值約1.34倍。

憧憬通關 買家偷步入市

事實上，受疫情影響，過去一年豪宅市道淡靜，惟近期相關交投明顯轉活。美聯物業住宅部行政總裁布少明指， 由於市場憧憬兩地「通關」在即，屆時「北水」重臨將推高豪宅物業價格，故近期不少買家「偷步」入市。

至於整體二手成交方面，過去3天新春長假期，市場罕見錄得近百宗二手成交，而成交價亦見平穩。不過，十大藍籌屋苑中，僅沙田第一城於新春檔期錄得成交；布少明表示，指標屋苑造價過去一個月已反彈5至10%，故不少買家轉投同區二線屋苑，相關屋苑呈現「追落後」的情況。

布少明續料，本月二手成交將可達4,000宗，與上月相若。