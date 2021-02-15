英國 BNO Visa正式向港人開放申請，有不少計劃移英港人打算購入物業。去年英國政府因新冠肺炎疫情推出「印花稅假期」（stamp duty holiday）的救市措施，原定3月31日結束。

據英媒《每日電訊報》報道指，英國財政大臣Rishi Sunak 正考慮「印花稅假期」再延長6星期直至5月中旬，以防止民眾因疫情而拖慢交易進度，而無法受惠。 另外，《每日郵報》引用房地產網站Rightmove統計，約有10萬名買家將會受惠於政策延期。

其實英國物業印花稅在不同地區的收費各異，英格蘭和北愛爾蘭採用相同計算方法，蘇格蘭和威爾斯各有不同稅制。其中英格蘭印花稅採用累進制，在舊稅率之下，樓價首12.5萬英鎊或以下才可免稅。

英國稅務及海關總署去年公布，由2020年7月8日起至2021年3月31日，在英國購買物業的印花稅將大幅下調，50萬英鎊以下的物業，全球首置客都可獲豁免繳交印花稅(SDLT)，而非首置客則須繳交3%印花稅。

由於印花稅以累進稅階計算，故超出50萬英鎊的物業需要繳稅，若以首置客計算，購買樓價為50萬至92.5萬英鎊，稅率為5% ；樓價為92.5萬至150萬英鎊，稅率為10%；樓價為150萬英鎊以上，稅率為12%。

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