2020年的鼠年可謂神奇一年，武漢肺炎一度被認為是世紀疫情觸發股災，事後卻出現世紀升市，恒指雖然未有直接受惠，但新經濟及半新股亦受氣氛支持，紛紛出現倍升。一般分析，必然是股價已升太高，要換馬買入估值便宜的「價值股」。

然而，股價上升未必無因，翻查2009年牛年股價升幅，2009年牛年開局，正值金融海嘯低位，不少指數成份股一樣有過倍的升幅，部份股份當年上升概念已經廣為人知，例如騰訊（700）於2008年加入恒指成份股， 當年牛市已經升超過兩倍，但若牛年完結未有沽貨長坐至今，股價再升超過24倍。

當年科技股仍被市場認為高風險，一般消費股例如安踏體育（2020）及吉利（175）， 2009年牛年分別上升1.8倍及5.3倍，若隨後持貨至今亦升13倍及7倍。至於升幅王要數舜宇光學（2382），當年升接近兩倍，股價仍在蚊股及毫子股中徘徊，一直持貨至今升幅達148倍，但舜宇光學受惠手機大浪，當年看準鏡頭市場大浪相信少之又少。較合理而又能被投資者捕捉到的升浪，或者是港交所（388），持貨至今亦升超過三倍。

當然，以上分析亦有反例，當年中銀香港（2388）上升超過一倍，經過整個生肖循環後，只升四成，跟市場嚴重脫節。

至於2020年，港股升幅已經趨向美股，上升股份受惠電動車或新經濟概念。其中比亞迪更升五倍，亦有其他新股上市已升超過兩倍，例如新上市的快手（1024），上市至今已升2.47倍。若以騰訊為例子，美團去年11月成功染藍，鼠年美團上升三倍，若然能等待12年到下個牛年，股價亦或許有顯著升幅。至於條件相若，則要數港交所，跟當年一樣上升超過九成，若未來12年香港有法治、尊重私產及合約精神、國際社會仍認同香港金融中心地位、不會強逼創辦人退出、國際注目的IPO不會上市前兩日煞停等，到下個牛年可能隨時複製相同升幅。

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