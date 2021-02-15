承接上月樓市旺勢，過去數天農曆新年假期，新盤市場雖未有全新盤推出，發展商以賣貨尾為主，但牛年一連四天假期暫時已錄得32宗成交，較去年同期14宗增加1倍，更是8年以來最旺。

綜合市場消息，新春期間多達20個樓盤開單，合共錄得最少32宗成交，較去年鼠年四天假期14宗成交，增加1倍，創8年新高。資料顯示，2013年蛇年春節假期受新地（016）元朗譽88開盤帶動，刺激新盤成交量急升至151宗。而在2014年至2020年期間的新春假期，新盤市場吹淡風，成交量均低於20宗水平，其中三年更只錄單位數，2019年最慘淡，僅3宗﹔2017年及2018年亦各僅7宗。

賣樓全年無休的恒地（012），成為今個農曆年假期賣樓贏家，共賣出約9伙，套現逾5,700萬元，佔整體成交的逾三成。當中推出新春置業優惠的元朗尚悅‧嶺及鰂魚涌君譽峰，分別售出5及3伙，前者套現逾2,800萬元﹔而大角嘴利奧坊‧曦岸新春期間加推13伙，則售出1伙。

新春期間更有豪客入市。嘉里建設（683）屯門掃管笏滿名山名庭H7號洋房，實用面積2,877方呎，於大年初三以8,631萬元沽出，呎價3萬元，為春節假期最大宗一手成交。

信置（083）馬鞍山Silversands今天沽出1伙，為5A座地下E室特色戶，實用面積267方呎，一房間隔，另設103方呎平台，成交價641萬元，呎價24,007元。同系觀塘凱滙今天連沽兩伙，套現近2,800萬元。項目至今累售1,695伙，套現逾211億元。

此外，華懋觀塘安達臣道首個新盤安峯，早前推出首張價單共68伙，折實平均呎價20,363元，入場費792.9萬元起，最快初九開售。市場消息指，該盤暫收逾百票。

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