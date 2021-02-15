恭喜發財！牛年首個交易日係年初五，雖然唔似初四咁係開市開工吉日，但本周嘅初七（周四）、初八（周五）都係吉日，牛年開局首周值得期待！其實就算唔睇通勝，周四北水復流，加上熱爆新股諾輝健康（6606）上市，逾8,500億元資金解凍，都知嗰日大吉，水頭充足嘛！

不過，牛年係咪必定牛市？咁又未必！恒指有紀錄以嚟嘅四次牛年——1973、1985、1997、2009，分別錄得：跌58.7%、升24.8%、跌33.2%、升49.5%，兩升兩跌，五五波而已；但以升跌幅度計，則全屬大上大落。今年騎牛牛，要揸穩韁繩，必須做好風險管理同注碼管理。

上周五同本周一港股過年休市，上周五美國港股ADR比例指數同本周一新加坡港股黑期，都高水約1%。環球主要股市近期都攀上高峯，到底高處未算高定高處不勝寒？Google Trends顯示，搜索「stock market bubble」日前去到頂點100，反映投資者自知正冒着風險，但唔捨得離開。

港交所（388）終於敲定CEO人選，摩根大通高層歐冠昇（Nicolas Aguzin）將會接替李小加，係首名外籍舵手。前任同侯任CEO都係嚟自摩通，即係兩人背後勢力一樣！當外界對香港金融地位存疑之際任命老外，如同舊年證監會CEO歐達禮（Ashley Alder）突獲留任，有政治味。

雖然市場出現信心問題，但睇香港資本市場，尤其新股集資，仍然暢旺。港交所舊年嘅集資額全球第二，稍次納斯達克交易所；過去12年，更有7年奪冠。中美角力，港交所可望繼續接收大批中概股；而且人民幣強勢，料將吸引更多北水南下，港交所亦會水漲船高。該股現價535元，大摩、中金都睇6字頭。

割柑人

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！