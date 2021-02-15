新年伊始，祝各位看官，辛丑年身體健康，大家生活正常，大吉大利。此文見報之時，正是剛過了六星連珠之會，但未消退。此次六星連珠是太陽、月亮、水星、金星、木星及土星會在牛宿附近，黃道十二宮在真摩羯座之內。此次相會是2020年12月土木相會之後的一次星宿大會，由於太陽之光芒，所以餘星為穩星，目視不見。

星辰相會，有吉有凶。今次相會是正在香港分野之命官相沖，而這星組合，在中國七政四餘占星視為吉象。本港經過一年疫情四波打擊，情況將可改善，君不見政府因疫情減退，在初七放寬部份場所，小生意可以復蘇，也應驗了皇極經世流年賁卦所顯示「小事吉」之兆。

同時歲末年尾，恒指又升至3萬點，非常活躍，樓市也吸引了不少買家入巿。而由於將有疫苗供港，大家對前景也加了一些信心。雖然未來半年，社會呈現復蘇，但因為賁卦，結構為山火賁，山在外卦火在內在下，火主飛機，山為艮卦為停止的止，所以搭飛機去旅行還是有困難，旅遊業及航空業還處於困境。不過星辰日夜變幻，到了今年6月底又是另一番景象。

著名建築師及術數家蔣匡文

http://fb.com/chianghongman.michael

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！