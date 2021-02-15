●宏利（945）宣佈擬發行20億加元「有限度追索權益資本票據」，該票據直至2026年6月19日的固定年利率為3.375厘，每半年支付一次，利率將每五年重置一次，利率相當於當時5年期加拿大政府債券收益率加2.839％，票據將於2081年6月19日到期。

是次發行由RBC Capital Markets、BMO Capital Markets、CIBC Capital Markets、Scotiabank、TD Securities聯合牽頭的銀團承銷，公開發售截止日期為本周五，是次發行之收入淨額用作一般企業營運用途，包括對附屬公司的投資。

●奧星生命科技（6118）以作價2.23億元人民幣，悉售Pall-Austar JV 已發行股份的 60%權益，買方為全球過濾、分離及淨化解決方案供應商Pall Corporation的聯屬公司。

集團指出，考慮到業務策略，董事認為出售事項不僅於策略上屬可取，出售事項所 得款項的現金注入可鞏固集團的現金狀況，且亦帶來與買方的聯屬公司進行戰略合作的機遇。董事預期，出售事項可帶來1.6億元人民幣收益，並將之用作集團之一般營運資金或未來發展用途。

●先聲藥業（2096）的合作夥伴腫瘤治療公司G1 Therapeutics，宣佈美國食品藥品監督管理局已批准注射用COSELA™ ，以降低擴散期小細胞肺癌成人患者因鉑類/依托泊苷方案或拓撲替康方案化學治療導致的骨髓抑制的發生率，是化療期間主動幫助保護骨髓細胞（骨髓保護）的首創及唯一療法。G1 Therapeutics正計劃於今年上半年啟動Trilaciclib在mTNBC中的關鍵性研究。

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