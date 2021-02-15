百業蕭條，政府莫財，官僚想打金融市場主義，在金融市場撈一筆幫補開支。

我是經濟大右派，相信資本主義和市場經濟，加稅並不切合我相信的理念，也不切合《基本法》所講「大市場小政府」、「資本主義五十年不變」等原則......前提係，如果大家仲信任基本法的話。

加稅的代價是減少成交，香港的市場雖然很暢旺，但美股的市場更加暢旺，而且產品資產類型更多樣化，香港沒有太多加密貨幣概念的投資產品，但美股卻非常多。

投資基金公會去年11月在網上訪問843名香港居民的投資取向，年齡介乎25至65歲，月入3萬元以上或擁有超過50萬港元流動資產。雖然隔山買牛，但依然有44%的人表示願意投資美股。

很視乎印花稅如何加，若果加得太誇張，這班有購買力的投資者，乾脆投資美股好了。何況現在港股也是靠中概股回流才能夠支撐大市。回流最大的誘因是政治風險，現在拜登政府上場，中概股在美國股市的政治風險大幅減少。如果講成交量和流動性，投資美國的中概股比投資在香港第二上市的中概股更具吸引力。

官僚加印花稅的想法如同揠苗助長。更正確的做法是做大成個市場，從而增加政府的稅收收入，而不是提高稅率。

做大市場另一個做法，就是方便更多企業上市，食正股市暢旺的順風車。只是現在港交所開倒頭車，反而大幅提高上市門檻，令到中小企沒辦法在金融市場融資。現在即使最普通的公司也能夠在金融市場集資8000萬至1億元，站在營運角度，這筆錢唔算細，已經可以支撐企業一段很長時間嘅營運。

明明MPF提取權是最好的，可以解決一般百姓的燃眉之急，但官僚不思進取，只着眼一些短期利益。香港，殆矣。

渾水

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