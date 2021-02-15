進入牛年，說一說中國股市這頭「慢牛」是否健康。

筆者自2019年中定性中國A股進入牛市二期，所持原因是中國政府有「憂患意識」，並有能力及有意願以財政剌激推動經濟增長，縱使在貿易戰打擊底下仍有實力令企業保持競爭實力。由於過去半年內有數起大企業的債券違約，外媒不停吹噓中國債券水平已是GDP的三倍，非常危險。不過，大家須注意，當此等機構計算整體社會債項時，把銀行間借貸亦計算在內，所以實際總債項應是低得多。去年6月，亦是中國政府已實行「減稅降費」兩年後，中央與地方政府負債總和為GDP的70%左右，據Moodys’估計，中央政府負債佔GDP比例於3年內亦只為上升至45%。

疫情底下，去年底中國居民總存款為90.9萬億人民幣，同比增長為11.8%，比起2016年初增加64%。中國資金找出路，亦從港股通持續南下流入反映。常聽說中國股市是散戶為主，實際上，一億八千萬個人戶口只持有總市值的28.6% 。

中國股市今年1月25日見13年高位，人行於翌日的公開市場操作只做了20億元人民幣的逆回購，實際收回780億元人民幣，敏感的短期炒家立刻沽貨，中、港股市均回調6.5%。中國監管機構對於高槓杆炒賣的防禦從沒鬆散。不過，2020年，中國取代美國成為外來投資（FDI）更大接受者，FDI流入為1,630億美元，貿易順差5,350億美元，外資於中國市場持債券餘額增加1.06萬億人民幣，銀行結售匯順差2,152億美元。無論是資金流入作生產投資、外貿收入回流至系統或外資購買金融資產的來源，都不是人行印的鈔。人民縱然不加大注資，亦只是令金融系統內「空轉」的活動減少，不影響長遠資產配置。

美國由特朗普轉移至拜登政權，新政府雖然說支持多邊主義，但各國將信將疑，而且4年後又不知如何，「去美元化」是環球各國政府想做之事。數字人民幣已試行，假以時日，不難做到負起計價、結算及儲備的功能。只要中國不出現巨大的系統性風險，各國投資者對中國資產的信心仍將上升。

過去10年的美國股市是「慢牛」的表表者，標普500在2010至2019年升幅為155% ，平均毎年的復合增長率為11% ，比平均每股盈利增長的8.5%高2.5% ，這個溢價可視為「流動性溢價」，由高貨幣增長貢獻。2010至2019年，美國貨幣增長平均為6.2% ，比平均GDP高4% ; 近年來，中國積極管理貨幣增長速度，2017年至2020年疫症發生前，中國的貨幣供應增長平均為9% ，高出GDP 2.4% 。如果中國貨幣政策保持中性，甚或稍為收緊，都不會對增長以致股市構成重大威脅。

一隻美國慢牛跑足11年，中國慢牛行情嚴格來說只從2018 年㡳開始，仍有一段長路可走。

王良享

星展香港財資市場部董事總經理

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