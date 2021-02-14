【本報訊】比特幣（Bitcoin）越升越有，加拿大更推出全球首隻比特幣交易所買賣基金（ETF），觸發比特幣再創高峯，截至昨晚9時，比特幣突破4.9萬美元，見49,533.73美元，逼近5萬美元高峯，今年為止比特幣已增長約70%。至於另一加密貨幣以太幣在周六亦創下新紀錄，今年迄今為止上漲約150%。

大摩擬跟風投資

繼早前Tesla公佈在上月斥15億美元買入比特幣後。根據彭博報道，百年金融「老字號」大摩（Morgan Stanley）亦向比特幣投信心一票，旗下一間市值達1,500億美元的投資公司Counterpoint Global，正在考慮將比特幣納入投資對象。此外，有消息指，紐約梅隆銀行計劃為其客戶提供加密貨幣服務。

儘管市場已出現比特幣泡沫聲音，但無阻比特幣價格急升。美國證券交易委員會（SEC）委員會成員皮爾斯接受路透社訪問，提到比特幣狂熱時，稱當局有逼切需要為比特幣設立一個明確的監管制度。

皮爾斯過往一直提倡監管機構制訂明確規則，使加密資產得以蓬勃發展同時亦不會觸犯法例，因而被加密貨幣愛好者稱為「加密教母」，但她在訪問中，未有透露有關監管的細則或時間表。至於早前Reddit仔力捧GameStop事件，皮爾斯對有新一代投資者參與感到高興，當局從事件中得出政策結論還為時過早，SEC正在就市場波動、零售經紀人角色及交易後運作研究。