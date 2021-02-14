【財經專題】庚子鼠年港人過得不容易，社會受瘟疫肆虐，市道蕭條另一邊廂卻股市興旺，股民盼望牛年疫情告退，市道復蘇，股市繼續牛氣沖天。本報邀請兩位《易經》專家為今年辛丑牛年的香港指點迷津，防疫方面還看全民接種疫苗後的情況，至於整體經濟，專家卻續睇淡牛年，預測今年繼續紛亂及波動，呼籲大家忍忍手，時機到時再執平貨。

【局勢篇】踏入大爭拗年 港精英被迫害

香港進入「八運」尾聲，至2024年起進入另一個「下元九運」。《易經》及曆法研究專家蘇家興，去年曾預言農曆節氣4月至5月（西曆5月至7月）及節氣9月（西曆10月至11月初）有大事發生，去年7月便出現港區國安法及11月螞蟻煞停上市，而美國有「Black Lives Matter」（黑人的命也是命）運動及總統大選爭拗。

今年「貼地者為王」

蘇家興直言香港今年會低迷，直至2024年。他指2019己亥年為「大怨氣」年，2020年庚子則是「大悲痛年」，踏入2021年辛丑，他指是「大爭拗年」，「每逢180年為一個大周期，每逢六十甲子為小周期，己亥、庚子、辛丑叫『情難三劫』，人民都要適應悲痛及猜忌」。他預計今年全球處於混亂狀態，歷史上，逢「己」有大革命發生，「辛」則有小革命，他估計全球續有上街事件，「你睇緬甸未立春已出事」。

他提到節氣3月（新曆4月4日至5月5日止），全球會有大挫折，可能有好多大機構或人事變動出現。如此推測，剛權力交接的美國也不會好，「美國今年內耗好嚴重，總統拜登做唔到任何事」，他更斷言美國會內亂，「由節氣2月（西曆2021年3月5日至4月4日止）起會陸續亂到秋天」。

香港局勢亦不明朗，內鬥不斷，「你見建制派都有對罵」，此外，他預測今年來自北方、象徵懷才不遇的氣會來港，直言今年不少精英會被迫害。明年特首選舉，他相信今年一定有人提出大和解，今年的運勢是「貼地者為王」，從政要在地才得人民歡心。他始終看好香港，「仲有3年就踏入九運，希望會有出色的領袖帶領香港」。

【投資篇】大環境不濟入市宜忍手

政治上要保持低調，投資亦然。蘇家興的易經顧問公司，每年都會製作來年投資運勢的「三元投資氣候指數」，他向本報提供今年上半年預測，直言，「由節氣立春開始（即西曆2021年2月3日開始），連續三個月（至西曆2021年5月4日），不宜投資」。

他且預言農曆節氣2月（西曆3月5日至4月4日）、6月（西曆7月7日至8月7日止）、9月（10月8日至11月7日止）及10月（11月7日至12月7日止）經濟特別差，「你問我全年應該係『瞓覺』，養好身體」。他認為今年上半年經濟處弱勢，下半年則有波幅，投資者易捉錯時機，如果不是炒波幅的，他建議要忍手。

【健康篇】腎肝變弱 人易暴躁

在健康上，蘇家興續指，2021年最受衝擊的為腎及肝。按紫白曆法辛丑年為「六白乾金入中宮」，金很重且剋木，人體器官中肺、大腸及腦屬金，而肝臟屬木，「按中醫五運六氣說法，肝經主管解毒功能，但今年肝經變弱，人容易變暴躁，嚴重時甚至想不開」。

至於化解良方，便是多書寫及多深呼吸，他稱大家長年戴口罩，令呼吸變弱，「辛丑年大家唔夠氧氣，戴口罩飲水不夠，無水份入肝，就會肝火盛」。他稱2021年的值年卦是山火賁卦，「賁」就如胃的賁門，控制胃液倒流，「山火就如一直死忍的情緒，『賁』就係要懂得跟自己溝通，要隨時勢而不忘進，平衡情志」。

【樓市篇】主卦「坎為水」有減價求售壓力

中文大學商學院前院長李天生運用易經，以「梅花易數」為香港未來一年進行卜卦。他為香港樓市占算出主卦「坎為水」，認為現時樓市安定，但階段性樓價受壓，有減價求售的壓力。經濟則算出主卦是兌為澤，乃安定之象，認為大陸經濟復蘇，會帶動香港經濟成長。但香港旅遊、零售、飲食業仍受嚴重影響。

移民潮潛藏不確定性

不少人尋求移民，在他鄉落地生根，就此對香港的影響，李天生算出「乾為天」卦象，意指剛健穩固，他認為雖然各國以優厚條件吸引港人移民，但所引發的規模並不顯著。但是後續發展潛藏不確定性，當局應正視社會安定妥善策略，確保香港國際化及一國兩制。

李天生特別就港人最關心的疫情，以易經占算得出「水電屯卦」及「澤天夬卦」，前者是「勿用有攸往，利建侯」，「屯」有如剛出生的小草，需要保護，打好根基，才能成長，他稱「本卦為屯卦，是說疫情管控，還在開始階段。現在看來解決的方法在於全民，至少大部份民眾能夠注射疫苗，還要花時間和妥善管理」。

至於澤天夬卦，「夬」是指君子處決小人，若有缺失的事，需要立即解決。他解釋是指過程裏或遇到缺失，需要決斷的方法，立即解決問題。