今日大年初四，先祝各位讀者身體健康、百毒不侵、早日財務自由。過去幾日過年，筆者連放幾日大假，將自己置於新聞以外，幸得編緝及老細提醒要交稿，臨急臨忙執筆。

近日與家中後輩閒談，他們口中由上個月的GameStop轉為虛擬貨幣，個個Elon Musk上身，你一言我一語，又Bitcoin、又Dogecoin；由於Bitcoin幣值嚇人，所以談的以Dogecoin為主，但當中卻無一個提及Elon Musk的Twitter帖文。

事實上，Elon Musk由今個月初開始在Twitter連環發文加持Dogecoin，每一次發帖文都推郁Dogecoin價格，有推高亦有推低，最新就在Twitter叫Dogecoin主要持有出售大部份持有的Dogecoin，原因是持有量太過集中。Dogecoin亦應聲下跌。

不過更重要的是，外國網站《CRYPTO GLOBE》報道，一個持有Dogecoin的地址，持有幣量多達360億個，佔總供應量27%，而前20大Dogecoin地址，持有量已佔總量的50%，有傳持有27%總量Dogecoin地址是由Elon持有，但未經證實。

上次GameStop有人損手離場，但確實更多人了解至甚麼是挾淡倉，今次Dogecoin是否有操縱日後自有定論，但明顯是一個高度集中的例子，其實年輕人參與高風險投資並無不可，最重要是可以由投資中領略或學懂一些新知識或事物，至最後贏了自然好，輸了亦有得著。

散子

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