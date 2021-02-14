牛年已到，今年拜年氣氛減弱，《投資導航》循例向讀者說句「恭喜發財」，提升節日氣氛。牛年是否等同牛市，東方牛用來耕田，象徵腳踏實地，反觀華爾街在交易所前樹立牛的銅像，則是炒賣的代表。撇除風水，自1973年以來4個牛年的股市表現，普遍剛好踏正股災前後，股市表現亦有危有機，有投行更認為今次牛年有如零九年金融海嘯之後的牛市，專家更認為業績期調整過後，夏季將有強勁升幅。

回顧鼠年，恒指埋單上升一成一，當中卻曾因疫情一度大跌24.37%，低見21,139點，至農歷年12月（西歷1月11日）才升穿鼠年開市價，反觀美股，科技重磅的納指早於去年6月已升穿疫情前高位，標普及道指則分別於8月及11月重上高位，道指甚至已見31,000點，點數亦已超越恒指，港股鼠年只算執返個尾彩。

不過，港股近期追落後，有一說法農曆新年以立春（2月3日）為開始，經歷一月底調整，恒指升幅亦確實由此日重新出發。過去四次牛年，其中三次分別踩中10年一遇的股災，跌幅最厲害的一次，要數1973年香港股災，當年恒指一到跌九成；97年則是亞洲金融風暴；至於2009年，年初仍受2008年金融海嘯影響。85年並沒有重大股票事件，但卻是中英聯合聲明簽署後的一年。牛年股市表現計算（見表，以假期後開市計算）四次牛年平均變幅為-4.4%，變動都是兩成以上。

撇除風水因素，股市走勢更似2009年。2020年出現武漢肺炎觸發股災，隨後聯儲局減息及啟動QE救市；2008年則出現金融海嘯，聯儲局亦開始QE1救市。兩者均為「股災+QE」的前一年，重災區同樣是美股。不同的是， 2009年1月牛年之初是當時的低位13,560點，港股在2020年3月已見底，至今已升38%，約以09年牛年反彈五成計算，估計亦有超過一成的升幅。2009年的反彈浪並未完結，升勢一直維持至2011年初，遠超當年的牛年，直至2011年歐債危機爆發才結束升浪。

每年推出風水指數的投資銀行中信里昂認為，今次牛年是繼2009年金融海嘯之後，「再次看到公牛展示強而有力的雙角」，預測牛年夏季及冬季股市升幅較快，其中8月至9月初股市最牛，其他時間有賺有蝕。

股評人魏力表示，今年首季表現會偏好，年初至今已升一成，預計將會炒到3月業績期，但隨着疫情降溫，確診及死亡數字下降，市場或會擔心通脹，經濟復甦或會帶來收水或加息隱憂，第二季可能會偏軟，至下半年沽完，八至九月再次炒上一直至年底。他預測，恒指可能見31,000點後調整，估計至27,000至28,000點，隨後上望則32,000點，最樂觀則為挑戰2018年高位33,484水平。

至於心水股份，魏力指出，Tesla帶動下，今年自動駕駛技術相關股份會繼續造好，另外，新能源未來幾年會繼續炒，去年光伏及風電升得太多，今年升幅不及去年，另外他則認為內房會較弱，因為一直政策上「房住不炒」，加上貸款審批嚴格，難以進取發展，仍然在去庫存。中信里昂風水報告則認為，賭場及酒店屬水，水相關行業春季及秋季尾表現最佳，年底則轉炒旅遊與運輸股，而物流、航運與貿易則在春季好表現。不過，屬土的建築、房地產及資源則利淡。

記者：投資組

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