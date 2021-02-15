中原地產統計的10大屋苑，新春假期錄得6宗成交，較去年同期3宗勁升1倍，成交量創10年新高。

中原地產盧鏡豪表示，農曆新年假期間，鴨脷洲海怡半島錄得1宗成交，年初二成交6座高層E室，實用面積598方呎，兩房套房連多用途房間隔，成交價1,049萬元，呎價17,542元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年傳統上樓市交投零落，今年在疫情封關下，港人留港度歲及消費，帶動物業市場睇樓及成交氣氛保持活躍，二手成交不止集中十大屋苑，亦遍布二、三線屋苑；一手市場同樣熱鬧，農曆新年假期間錄逾30宗成交，亦創近年新高。買家入市意欲高漲，預計農曆新年後樓市將火速回復暢旺，延續小陽春局面。

至於美聯物業統計的10大屋苑，剛過去的周六日適逢農曆新年初二及初三，在傳統節日因素影響下，市民忙於拜年，只有4宗成交，較對上一個周末21宗大減約81%，但若以2月12日至15日一連4天長假期計算，則有8宗成交，不單較去年4天新年長假的6宗為高，並且是自2011年後的10年新年長假以來的新高。

4天長假以將軍澳新都城最多成交，錄得3宗，其餘屋苑包括鴨脷洲海怡半島、觀塘麗港城、紅磡黃埔花園、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊各錄得1宗。美聯物業黎燦強稱，嘉湖山莊樂湖居4座中層D室，實用面積551方呎，三房間隔，以580萬元易手，呎價10,526元。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，剛過去的周末10大屋苑交投量回落，主要是適逢農曆新年假期及周末，節日氣氛及親友拜年做節等傳統季節因素影響所致，但今年樓市早現小陽春，不少資金入市筍盤，買家追捧磚頭，加上全城留港，相信節日因素對樓市影響時間將會較過往短。在新盤熱賣的利好氣氛帶動下，二手交投表現亦將迅速回復暢旺，2月份樓市氣氛依然不俗。

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