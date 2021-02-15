本港樓市已隨股市提早出現「小陽春」，市場預期新春過後，樓市將展現「牛氣」。有代理指，過去3天新春假期，整體二手成交達百宗。

中原地產范偉康表示，踏入牛年，東涌區二手交投保持暢旺，農曆新年四天長假暫錄得7宗成交，相比去年農曆新年僅1宗成交大幅增加，包括2宗逾千萬元成交。農曆新年為傳統樓市交投淡季，不過今年疫情封關下，港人未能外遊，不少市民留港拜年並趁空閒睇樓，部份客人早已預約假期睇樓，亦有部份客人拜年後即興睇樓。

范偉康表示，長假期錄得的兩宗逾千萬元大額成交分別為昇薈2座低層E室，實用面積1,035方呎，三房套房連儲物房間隔，以1,195萬元連車位易手，呎價11,546元。另一宗為藍天海岸5座頂層複式單位，實用面積1,378方呎，以1,810萬元沽出，呎價13,135元。指標屋苑映灣園則錄1宗成交，為6座高層D室，實用面積706方呎，三房套房間隔，成交價830萬元，呎價11,756元。

美聯物業林學勤表示，東環3A座低層8室，實用面積378方呎，一房間隔，業主開價550萬元，屬屋苑最平放盤，議價後，昨天大年初三兼情人節以545萬元售出，呎價14,418元，買家為外區上車客，趁春節放假買樓。原業主2015年以376萬元一手買入，持貨6年賬面獲利169萬元離場。林續稱，在賣出上述單位後，東環下一間最平一房叫價已要560萬元，貴近3%。

屯門瓏門牛年亦已發市。市場消息指，屋苑2座中層C室，實用面積587方呎，三房間隔，大年初三以955萬元沽出，呎價16,269元，比半年前同類成交賣貴約6%。

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