牛年首次同蘋果讀者見面，先祝大家牛氣沖天、牛到功成。

北水在長假期前的星期二（9日）開始暫停，大市成交驟減，但未失去支持，指數年三十晚再度逼近前浪頂30,191點，收市計為逾兩年新高。農曆新年期間，美股未見異動，周一晚總統日休市，有助港股周二牛年紅盤高開。

既然「炒高派畀北水」的說法已實現一半，大家要提防周四A股復市時，港股會否出現反高潮。北水愛股已錄得一定升幅，斷估北水唔會盲目再搶高吧，食糊亦合情合理。你知我知單眼佬都知，獲利活動會否提早在周三出現呢？大家自行留意。

香港電視（1137）1月初宣佈，已成立新業務Shoalter，為本港及全球的傳統超市或零售商，提供電子商貿方案，由以往獨沽一味搞網購，搖身一變成為科技供應商，立即掀起新一輪升浪。

近月股價在14.5至17元橫行，似乎正在等待第二輪攻勢，炒作催化劑有兩個︰第一，恒指本月26日公佈季檢結果，以港視逾百億市億的條件，不難升呢做北水股，屆時又多一浸買上動力；第二，嘉里物流（636）最新獲順豐入股，升價十倍，港視概念十足，會否獲內地龍頭垂青呢？係要加啲想像力，但股價往往是在憧憬下炒上，對嗎？

唐牛

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