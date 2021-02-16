正月初五，送窮迎財神。牛年開運，激勵女友的炒股貼士：佛系迎財神！

迎財神前，先談談佛系，談佛系前，又先講講佛寺。最近到慈山寺一遊，非常欣賞寺中的「佛教藝術博覽館」。考考大家，佛寺和教堂有什麼分別？12至13世紀，是羅馬天主教的教堂大時代。經濟學有一假說，興建大教堂的龐大花費是天主教壟斷宗教信仰的投資。無人能及的投資，企圖令競爭者知難而退。後來印刷術普及等種種原因，新教最終在15世紀透過宗教改革打破壟斷。硏究發現，新教成功挑戰羅馬教廷壟斷的地方，大教堂的投資一般較少。

本來無獨裁，何處惹壟斷？佛教也有大佛寺。但根據佛教的平等觀，人只是未覺悟的佛。非一神教的佛教，最初連佛像也沒有。隨着大乘佛教興起，佛像在「普渡眾生」的供應下慢慢普及起來。興建大佛寺的動機，往往比投資大教堂來得純粹。史上幾次滅佛，反而有政權沒收資產的經濟動機。

佛系迎財神，既是眾人皆可成股神，亦是炒股不用太傷神。不主動揀股，不經常炒賣，以最低交易費用去分散最高風險，貼士是買入持有「普及眾生」的指數基金。被動投資背後的經濟邏輯如下：扣除費用前，主動投資的平均回報與被動投資的平均回報相同；扣除費用後，主動投資的平均回報只會比被動投資的平均回報低。

Babe同我講佛偈：「去完拜佛，獨贏長實？」我叫她看破執著：「一切有為法 ，如夢幻泡影。」女友若有所悟：「佛系投資，樣樣買啲？」我讚她大徹大悟：「好心有好報，有法治嘅地方可以再投資多啲。」

徐家健

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