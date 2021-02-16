●眾安在綫（6060）上月保費收入為17.86億元人民幣，按年升20.27%。

●銷售文件披露，華虹半導體（1347）被日本電氣（NEC）出售9,900萬股，每股配售價56.35元至58.55元，較今日收市價63.65元，折讓8%至11.5%，套現最多約58億元。

●維亮控股（8612）旗下全資附屬公司Yummy Network與BC科技（863）旗下間接附屬公司OS Limited，雙方簽定一項無法律約束力的諒解備忘錄。Yummy Network有意委聘OS Limited為區塊鏈技術諮詢顧問，為Yummy Network的電子商貿平台提供區塊鏈領域技術咨詢及可行建議。

雙方同意發揮彼等各自資本、平台和資源優勢，共同推動區塊鏈平台發展及為顧客帶來最佳及最安全的數字資產購物體驗。維亮控股主要從事機器租賃和買賣業務。

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