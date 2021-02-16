日股日經平均指數昨日為1990年以來首次突破3萬點大關，現最新再升506點，報30,590點。

日本央行行長黑田東彥表示，為了實現該行的通脹目標，作為大規模貨幣寬鬆政策的一部份，仍需要購買交易所交易基金（ETF）。黑田東彥在回答議員的提問時說，日本目前的股市行情可能反映了企業利潤的前景，經濟表現好於預期以及疫苗開始分發。日本央行對經濟前景仍然保持謹慎，風險傾向於下行。

日本財務大臣麻生太郎周二在國會表示，日本國債孳息率處於極低的水平，但突然上升的可能性並非為零。麻生太郎說：「我們需要確保我們不會失去市場的信任。」

他指出，目前的問題是，各國何時應將其財政政策從以應對疫情為重點轉向以經濟復蘇為重點；麻生在談到正在進行的七國集團、20國集團財長會議時說：「各行其是沒有意義」。

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