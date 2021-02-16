政府公佈，財政司司長陳茂波根據《證券及期貨條例》下由行政長官轉授的權力，再度委任梁鳳儀出任證監會中介機構部執行董事兼副行政總裁，任期3年，由下月2日至2024年3月1日。

陳茂波表示，梁鳳儀對證監會的工作貢獻良多，期待她在新的任期內繼續為證監會服務，促進香港證券及期貨市場的監管和發展。

梁鳳儀2015年加入證監會擔任執行董事，掌管投資產品部，在2016年接任為中介機構部執行董事，並由2018年起，同時擔任副行政總裁一職。證監會行政總裁歐達禮於2019年宣佈卸任，梁鳳儀曾盛傳是接任大熱門，但歐達禮後來突然「轉軚」再續約3年，令梁鳳儀未能如願成為證監「一姐」。

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