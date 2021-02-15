【本報訊】據英媒《每日電訊報》報道指，英國財政大臣Rishi Sunak建議，將去年因新冠肺炎疫情推出的救市措施「印花稅假期」（Stamp duty holiday）延長6周至今年5月中旬，避免民眾因疫情拖慢交易進度而無法受惠；該計劃原定3月31日結束。

料10萬名買家受惠

事實上，自從英國BNO Visa正式向港人開放申請，不少計劃移英港人打算購入物業。

有外媒引用房地產網站Rightmove統計，約有10萬名買家將會受惠於政策延期。另亦有指「印花稅假期」推動當地房地產市場，「地產需求達到前所未有的水平」。

英國稅務及海關總署去年公佈，由2020年7月8日起至2021年3月31日期間，在英國購買物業的印花稅將大幅下調，對於50萬英鎊以下物業，全球首置客將獲豁免繳交印花稅（SDLT）；而非首置客則須繳交3%印花稅。

由於印花稅以累進稅階計算，故超出50萬英鎊的物業需繳稅；若以首置客計算，購買樓價為50萬至92.5萬英鎊，稅率為5%；樓價為92.5萬至150萬英鎊，稅率為10%；樓價為150萬英鎊以上，稅率為12%。

英國物業印花稅於不同地區收費有異，其中英格蘭及北愛爾蘭採用相同計算方法，英格蘭印花稅採用累進制；舊稅率下，樓價首12.5萬英鎊或以下才可免稅。蘇格蘭及威爾斯則有不同稅制。