京東（9618） 旗下京東物流今日上傳初步上市申請文件，保薦人為美銀、高盛及海通國際。若京東物流成功掛牌，將成為繼京東及京東健康（6618）後，系內第三隻攻港的股份。

該文件披露，京東物流往績記錄未曾錄盈利，2018年及19年分別蝕28億及22億元（人民幣，下同），去年首9個月蝕1171.4萬元。按非國際財務報告準則指標，京東物流2018年及19年分別蝕16億及2.7億元，去年首9個月則扭虧賺22.8億元。

該公司的收入的很大一部分與京東集團有關，去年首9個月收入錄495億元，按年升43.2%，預計於可預見的未來， 其收入的很大一部分會繼續與京東集團有關。不過，京東物流的毛利率持續上升，由2018年的2.9%，增至去年第三季的10.9%。

截至去年9月30日，京東物流營運800多個倉庫，總管理面積約2,000萬平方米，包括雲倉生態平台管理的面積。截至去年底，該公司擁有超過19萬名配送人 員，並與一個即時性眾包網絡達成合作。該公司指，正與京東合作建設更大的定制倉庫，從而提高倉儲容量並調整及重組其物流流程及程序，亦計劃增設縣級和區級倉庫，從而進一步提升直接向客戶交付產品的能力。

截至去年9月30日，京東物流每名外部一體化供應鏈客戶的平均收入為24.2萬元，上年同期為21.4萬元，按年增加13.1%。

京東目前間接持有京東物流79.12%。分拆完成後，京東將繼續間接持有京東物流50%以上的股權，仍是京東的子公司。京東物流上市前進行融資，引入騰訊（700）持股0.48%、紅杉資本、高瓴資本、中國人壽信託、中國國有企業結構調整基金、凱雷集團等入股。京東創辦人劉強東，同時是京東物流主席兼非執行董事。

早前市傳京東物流擬集資40億美元（約312億港元），市值可能高達400億美元，預計今年第二季或第三季掛牌。該公司集資所得將用於升級和擴展物流網絡；開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的技術；擴展解決方案的廣度與深度。

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