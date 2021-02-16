本港金市在牛年首個交易日未能開出紅盤，金銀業貿易場今早舉行網上新春開市儀式，九九金開市報16,800元一両，較上日收市價跌250元；至於人民幣公斤條第一口價每克報373元人民幣。

金銀業貿易場理事長張德熙表示，去年8月金價曾創新高，報每盎司2,760美元，其後市場呈現好淡爭持，金價一直俳佪於每盎司1,800美元左右，業界對黃金漲跌的預期亦好淡參半。不過，他認為隨著全球疫情平復，經濟復甦仍有莫大挑戰，環球央行將維持量寬及低息政策，預期黃金價格於每盎司1,750至1,800美元整固後，將會進入牛市第二階段。

他又指，牛年的首要工作為推出實物黃金投資產品數碼黃金（GoldZIP），買賣單位可低至1克黃金，每手入場費390元起，去年已得到財庫局的協助，並與監管機構溝通，期望盡快推出該產品，繼續拓展金融科技領域。

行政長官林鄭月娥致辭稱，去年新冠疫情影響各國封鎖，阻礙黃金資產的運輸及交收，但本港憑藉實力得以解決，實金業務亦重拾升軌。她指，金銀業貿易場積極尋找增長機會，推出更多黃金產品，推動貴金屬深港通，發展南沙黃金白銀珠寶小鎮，打造大灣區的黃金白銀走廊，又期望牛年為貴金屬市場帶來商機。

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