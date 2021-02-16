近來數字貨幣市場大熱，而幣世界裏面最火熱的名詞莫過於 「Decentralized Finance」，亦名為 「DeFi」。什麼是 「DeFi」？ 筆者曾於前文提及以太坊（Ethereum）及其特點，當時也向大家提及過DeFi。今日就為大家深入淺出地講解「DeFi」為何物。

顧名思義，Decentralized Finance其實不難明白，意即金融去中心化。聽上去深奧， 但其實可以以實例解釋。要了解 「金融去中心化」，首先要簡述金融界為我們提供的服務以及它們帶來了何種方便。大眾一定會接觸到的金融機構—銀行：銀行為我們提供存款服務，並伸延至貸款、投資等服務。銀行本身在現時金融界的角色便是中心化的首席代表，現在為我們服務的傳統銀行是絕對的中心化，所以萬一銀行內部出問題而倒閉，客戶存款損失的機率依然很高。

在幣世界裏，並沒有銀行的角色，這個角色也是不需要的。幣世界裏，每個人都擁有「錢包」，錢包的擁有者持有錢包的全部控制權，不需要依靠任何第三方去保管。哪其他銀行的功能呢？例如存款（賺取利息）、貸款（支付利息）？「DeFi」出現其中一個目的便是解決存款與貸款的問題。

現時「DeFi」世界的平台眾多，我們先關注MakerDao。MakerDao可以被譽為在「DeFi」中現時「資產」最多的平台。

MakerDao的概念很簡單，用家會儲存數字貨幣為抵押品，及後就可以借出某個金額的穩定幣。起初MakerDao只使用一種數字貨幣以太坊幣（ETH）。原因簡單，因為整個MakerDao建基於以太坊網絡及其智能合約（Smart contract）。抵押後借出；借入後還息，即使概念如此簡單，依然有幾個問題要解決，聰明的讀者應該已經猜到了：1. 容許用家借多少？ 2.如果幣價跌低於既定比率將如何處理？

除了這兩個核心問題外，當然還會有其他。

「借多少」的問題即借貸比率，現定於50%至60%；如果抵押品價值低於既定比率，就會採用普遍的「斬倉」方法處理—在市場變賣抵押品，從而收回貸款。

這些聽起來好像無新意，不特別，但其中的重點是，這一系列步驟全部無人控制，也不需人手審批，只經由智能合約完成。另一個重點，DAI（MakerDao之穩定幣）的貸款並不是任何人或機構預先存入平台上，而是每一次由用家存幣後，MakerDao智能合約將會新造一個幣出來，釋放給貸款者。.

筆者最近多次嘗試使用MakerDao，發現啟動一個借款戶口所費不菲，網絡費用偏低時都至少需要100美元，所以小額貸款並不符合經濟效益。

下期詳細講解MakerDao攻略。

免責聲明：本文內容僅代表作者個人觀點，不能作為投資建議。文章內容僅做參考，讀者不應以本文作為任何投資依據。

加密高總經理高瀚

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