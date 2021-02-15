【本報訊】今日為辛丑牛年首個交易日，綜合市場分析、港股黑期、美股期指表現等，料紅盤高開機會大。送鼠迎金牛，有專家認為港股市底強，在樂觀情緒推動下，開局有望再衝一浸，短期高位或見30500點。截至昨晚8時，俗稱港股黑期的HS50指數升312點，報30583點，較現貨高水410點。

資深基金經理溫鋼城表示，港股市底強，加上美國期貨等造好，料港股大有機會紅盤，「短期試30500點是基本」，惟他稱恒指上試高位後，於接近周末時間有機會回調。他解釋，不論恒指或科指，已大升了一段時間，現時均非常接近保歷加通道頂部，「技術走勢都有少少暗湧」，加上近期人行資金不配合、放水「勒住勒住」，內地隔夜拆息升至1.925厘，均限制港股升市動力。由於港股大勢仍向好，他認為散戶未必要急於開市日買貨，待大市回調至三萬點反是吸納機會。

之後或整固 可低吸

光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦指，亞洲區股市造好，加上14天相對強弱指數（RSI）處於67，未屬於超買，故牛年開局最樂觀可見30600點，及後會進入橫行或稍為整固的格局。他表示，參考過去走勢，恒指不會拋離20天線太遠，故大升機會較低，短期回調至29800將見支持；在內地未開市下，美股表現將左右港股走勢。

港股於鼠年呈先低後高格局，期內升2,223點或8%。反觀過去四次牛年，恒指合共錄得兩升兩跌。當中最牛的為2009年，適逢大牛市，恒指全年累升高達7,690點或61%，為歷年表現最好。至於1973年的牛年，恒指期內累跌624點或57%，為歷年表現最差。此可見港股牛年走勢向來大上大落，牛年非必「牛」。