今年牛年紅盤高開，牛氣沖天，緊接着下來，是恒指改革，勢必使到用以代表大市走勢的恒指更上一層樓，唯一擔心的是這個大牛市能否一路上升至虎年？

我對股市開始有認識之年，就是1973年，那一年也是牛年，更是有史以來最狂的狂牛，最狂的牛年，可惜，狂極生悲，最終出現有史以來最慘烈的熊市，那種跌法是至今仍未再重見的慘型，1973年至1974年，恒指下跌90％以上。

從1973年至今，我們度過了4個牛年，今年是第五個牛年，過去的4個牛年，都是狂牛之牛，分別只是這頭狂牛能衝多久。1973年的狂牛，以大熊市告終；1997年的狂牛，中途遇上了亞洲金融風暴，也由大牛市變成大熊市。幸好，還有兩個牛市，則是否極泰來的牛市，而且是大牛市的開端，那是1985年及2009年。

1984年是中英為香港前途成功談判，簽署聯合聲明的一年，股市在1984年見底，1985年繼續上升，為1987的另一個大牛市開啟序幕。2009年也是否極泰來，是2008年全球金融海嘯之後回升的開始。

2020年是全球疫情之年，全球股市也曾在2020年出現重挫，現在隨着中國疫情受控，疫苗出現，再加上美國、歐盟、日本、英國狂印鈔票的結果，又帶來一個牛市，應該也是大牛市。希望是有如1985年、2009年那樣的牛市，是否極泰來的牛市，為將來另一個更大的牛市開啟序幕，是初升的牛市。

為了防止在大牛市迷失自己，大家要牢牢記住過去許許多多大牛市結束前必定會出現的現象：垃圾股狂升。

是的，在過去的許許多多牛市中，最終最吸引人的股不是大藍籌股，而是那些能在短短一個月的時間裏股價從1仙升上1元的股，這才是散戶最瘋狂的時期，將身家財產全倒入的時期，狂牛就變成大熊。

曾淵滄

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