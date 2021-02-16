全球疫情似有回落跡象，舊經濟股全線舞升，銀行股升幅顯著，其中滙控（005）單日升7.64%，以全日高位收市，報45.75元，成交40.36億元，同時貢獻恒指166點升幅。

滙控將於下周二公佈全年業績及宣佈最新策略，高盛發表報告指出，市場將關注滙控持續提升有盈股本回報率（ROTE），改善亞洲以外業務之ROTE將是首要任務，高盛相信ROTE實現5%目標並非不合理。

該行又預計，聚焦亞洲將會是滙控的重要策略之一，在預期亞洲經濟體會較快重拾增長的前設下，高盛相信滙控會受惠。

獅子行能否重啟派息似乎是全城焦點。高盛續認為，滙控將重啟派息，2020年末期息將派發0.1美元，並預期今年及明年分別派發股息0.3美元及0.4美元。該行又估計滙控有空間重啟回購計劃，今明兩年回購計劃分別為10億美元及35億美元，對該行維持買入評級，目標價59元。

滙控行政總裁祈耀年上周向250位高層表示，滙豐志在成為全球最大的財富管理公司之一，又指將「大規模投資」其認為機會最大的領域，並指出亞洲、英國和中東是可能擴張的地區。

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