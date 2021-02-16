疫情下外送服務大行其道，外媒報道Deliveroo將於下月倫敦IPO。

據《Sky News》，英國食物外送公司Deliveroo IPO時間或在3月8日。Deliveroo的發言人Romilly Dennys指，不就市場猜測發表評論。

受Amazon支持的Deliveroo最初在封鎖開始時陷入困境，但今年隨着各地市民避開超市，訂購外賣餐和雜貨，該公司業務提升。Deliveroo上月表示最新一輪融資籌集逾1.8億美元，估值超過70億美元。《彭博》去年9月曾稱Deliveroo計劃上市。

受疫情引發的網絡購物熱潮，其受益者近來紛紛於歐洲上市。波蘭自動包裹櫃送貨商InPost SA公司，數碼二手車商Auto1 Group SE本月亦在法蘭克福融資18億歐元。

Deliveroo2013成立，有14萬家餐廳合作及11萬名送貨車手。據其網站數據，App下載量達960萬次。去年12月公佈在「運營層面」實現了超過6個月盈利，同時在2019年實現了7.718億英鎊營業收入，按年增62%。

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